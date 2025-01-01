В Перми назван победитель конкурса «Лидер Пермского края» в категории «Дорожное хозяйство и транспорт» Награды получили и другие специалисты отрасли Поделиться Твитнуть

В четверг, 16 октября, в рамках торжественного празднования Дня работников дорожного хозяйства состоялась церемония награждения, в которой принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона поздравил специалистов дорожной отрасли с их профессиональным праздником и выразил признательность за их значительный вклад в развитие Пермского края. Он подчеркнул, что благодаря их усилиям регион становится всё более удобным и безопасным в плане дорожной инфраструктуры. Губернатор отметил реализацию ряда крупных проектов, включая улицы Строителей и Крисанова, тоннели под Транссибирской магистралью, выезд с промузла «Осенцы» и новую развязку в Березниках, выразив уверенность в правильности выбранного курса.

Работникам филиала АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 123» Алексею Антонову, Лидии Боровиковой и Михаилу Орлову присвоены почетные звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Коллективы ООО «АБЗ № 1», ООО «ТехДорГрупп» и филиала АО «Уралмостострой» "Мостоотряд №123" награждены памятным знаком «За вклад в развитие Пермского края».

Ведущий инженер Наталья Назарова отмечена Почетной грамотой Правительства Пермского края.

Благодарственными письмами губернатора Пермского края награждены: Левон Абрамян, возглавляющий ООО «Евродорстрой»; Сергей Трясцин, мастер строительно-монтажных работ на производственном участке №1 Дорожно-эксплуатационной службы Пермского края; Елена Шагиева, заместитель директора ООО «Унидорстрой»; Елена Шмакова, руководящая сметным отделом ООО «Строительная компания «Химспецстрой».

Признанием заслуг в развитии дорожного хозяйства Пермского края стала благодарность правительства Пермского края, объявленная Дмитрию Головнину, начальнику участка филиала акционерного общества «Уралмостострой» «Мостоотряд № 123».

ООО «Асфальтобетонный завод № 1» стало победителем конкурса «Лидер Пермского края» в категории «Дорожное хозяйство и транспорт» за проект реконструкции автодороги Пермь—Березники, выполненный в рамках нацпроекта. Финалистами стали ООО «Стройград плюс» и МУП «Пермгорэлектротранс».

