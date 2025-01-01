С начала года СвЖД выплатила в казну Пермского края 1,9 млрд рублей В целом компания перечислила в бюджеты всех уровней и соцфонды около 22 млрд рублей Поделиться Твитнуть

РЖД

По данным пресс-службы Свердловской железной дороги (СвЖД), за девять месяцев 2025 года компания и её подразделениями, входящими в структуру ОАО «РЖД» на территории магистрали, направили в бюджеты различных уровней и государственные социальные фонды в общей сложности 22 млрд руб. Из этой суммы в бюджет Пермского края поступило 1,9 млрд руб.

В СвЖД подчеркнули, что в региональные и местные были внесены 10,1 млрд руб., включая перечисления в бюджеты таких субъектов, как Свердловская область (4,3 млрд руб.), Тюменская область (1,7 млрд руб.), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (1,9 млрд руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (0,3 млрд руб).

На сегодняшний день ОАО «РЖД» продолжает играть роль крупнейшего заказчика для промышленных предприятий регионов. В этом году для обеспечения потребностей холдинга планируется закупить продукцию у предприятий Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО — Югры на общую сумму 62,17 млрд руб., в том числе за счет приобретения современного подвижного состава.

