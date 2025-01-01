В округе Прикамья повысят размер выплат многодетным семьям вместо земельных участков В очередь на получение своей земли в Чусовом стоят 69 семей Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю

Депутаты думы Чусового утвердили разовую выплату для многодетных семей, имеющих право на бесплатный земельный участок в 2026 году. Сумма подъёмных составит 180 тыс. руб. На данный момент пять семей из муниципалитета ожидают получения этой компенсации.

В прошлом году размер аналогичной выплаты составлял 167 тыс. руб. Ею уже воспользовались два семейства, а документы еще одной семьи на получение средств находятся в стадии обработки.

По данным местной администрации, сейчас 69 многодетных семей в округе стоят в очереди на бесплатное получение земли. Для них подготовлено 66 земельных участков.

Эта денежная компенсация предлагается в качестве альтернативы, если предложенный земельный участок не соответствует потребностям многодетной семьи по тем или иным причинам, сообщает телеграм-канал «На местах».

