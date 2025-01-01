Пермская галерея поделилась интерьерами реставрационных мастерских в новом здании Они будут располагаться на 4 и 5 этажах Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

В новом здании Пермской художественной галереи реставрационные мастерские будут соответствовать всем современным музейным требованиям, а располагаться они будут на 4 и 5 этажах. Об этом сообщили в пресс-службе музея и показали фотографии интерьеров.

Пермская государственная художественная галерея

«Помещения просторные, хорошо освещенные, разделены по видам реставрируемых произведений: живопись, темпера, графика, ткани, предметы из дерева и т.д., — рассказывает руководитель реставрационной мастерской Вера Деменева. — У нас появилось новое оборудование: вакуумный стол для работы с графикой и тканями, мобильные вытяжные системы для каждого рабочего места, муфельная печь для работы с произведениями из металла и керамики, специальные шкафы для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, стол с четырёхчастной термонагреваемой поверхностью, современные цифровые микроскопы и другое оборудование».

Пермская государственная художественная галерея

Ранее «Новый компаньон» писал, что перед переездом часть коллекции Пермской галереи была отреставрирована. В общей сложности за последние пять лет было восстановлено свыше 1200 произведений искусства.

