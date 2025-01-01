В Прикамье компанию оштрафовали на 9 млн за нелегальную добычу полезных ископаемых Нарушение обнаружила природоохранная прокуратура Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края / t.me/prokpermkrai

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки установила факт нелегальной разработки месторождения полезных ископаемых в Пермском округе. Это повлекло за собой ущерб недрам на сумму свыше 9 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокуратура внесла представления руководителю компании, допустившей нарушение, а также в краевое минприроды.

Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела в отношении ответственных лиц. Уголовное дело, возбужденное по факту незаконного предпринимательства, было прекращено судом по нереабилитирующим обстоятельствам на этапе судебного разбирательства.

В итоге прокуратуре удалось инициировать процесс взыскания компенсации за нанесённый урон недрам.

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, постановив, что компания, занимавшаяся добычей недр, обязана выплатить в казну более 9 млн руб.

