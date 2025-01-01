Алёна Бронникова Комплексным развитием 0,4 га в Лысьве в Прикамье займётся местный застройщик Территорию застроят домами высотой от девяти этажей Поделиться Твитнуть

Фото: проект договора / utp.sberbank-ast.ru

В Лысьве запланировано комплексное развитие незастроенной территории (КРТ) площадью 0,4 га. Реновацией участка будет заниматься местное ООО «Парус». Компания выиграла торги на право заключения договора о КРТ по ул. Ленина. Об этом сообщается на платформе «АСТ-Сбербанк».

Земельный участок находится в собственности муниципалитета. Он расположен на пересечении ул. Ленина и пр. Победы, через дорогу от супермаркета «Пятёрочка» по ул. Ленина, 25. Относится к территории общего пользования. В договоре указано, что участок находится в функциональной зоне застройки многоэтажными жилыми домами, высотой от девяти этажей.

Предельное количество этажей будущих домов параметрами застройки не установлено. Здесь также разрешено строительство объектов общепита высотой до четырёх этажей. Инвестор должен будет построить и передать в собственность муниципалитета сети наружного освещения с установкой опор, внутриквартальные проезды, тротуары, парковочные места, площадку под ТКО, детскую площадку, обустроить газоны и зелёные насаждения, установить скамейки и урны.

Аукцион был проведён администрацией Лысьвенского округа летом. Начальная цена составляла 522,4 тыс. руб. Участие приняли пермское ООО «Ситилайнер» и ООО «Парус». Срок действия договора составляет пять лет с даты его заключения.

ООО «Парус», по данным Checko, было зарегистрировано в июле 2025 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором и учредителем выступает Наталья Дудина. Она также зарегистрирована в 2015 году как ИП, осуществляющее деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.

