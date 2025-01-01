Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдут Дни Минска Событие намечено на 2026 год Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 15 октября глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что в 2026 году в Перми пройдут Дни Минска. Решение об этом было принято после того, как в столице Белоруссии 29 и 30 сентября прошли Дни Перми.

В муниципальном торговом центре (центральная площадка Минска по продаже сувенирной и туристической продукции) на два дня разместились резиденты Пермского бизнес-инкубатора с туристическими сувенирами, пермские рестораторы познакомили жителей столицы Белоруссии с коми-пермяцкой кухней, состоялись концерты коллективов объединения «ПермьКонцерт» и DJ Smash, в Центральной библиотеке Минска им. Янки Купалы торжественно открыли секцию пермской книги.

Согласно предварительным договорённостям, в 2026 году в Перми, кроме масштабных Дней Минска, состоится гастрономическая сессия с участием минских и пермских рестораторов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.