Пермская художественная галерея перед переездом отреставрировала часть коллекции Некоторые из обновлённых работ зрители увидят на первой выставке «Дом»

Юлия Баталина

В преддверии переезда в новое пространство на территории Завода Шпагина сотрудники Пермской художественной галереи ведут активную подготовку. Помимо создания концепций для будущих экспозиций, оснащения помещений специализированным оборудованием, включая системы климат-контроля, освещение и необходимую «мебель», реставраторы занимаются восстановлением экспонатов. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Подготовку экспонатов к переезду мы начали задолго до того, как начался сам переезд еще во временные фонды на «Телту», — рассказывает Ирина Николаева, главный хранитель Пермской художественной галереи. — Для нас очень важно, что в течение пяти лет нам выделяют целевую краевую субсидию именно на реставрацию произведений искусства — и не только тех, которые нуждаются в немедленном вмешательстве, но и тех, которые будут введены в новую экспозицию. В постоянных экспозициях нового здания значительно увеличится количество экспонатов, представленных зрителю. Если в здании собора было четыре постоянных экспозиции, то в новом здании их будет 14. Среди демонстрируемых предметов будут и те, которые еще ни разу не покидали свои места в фондохранилищах. Необходимо их все (в разной степени) привести в экспозиционный вид».

Основную часть работ выполняют специалисты Пермской галереи, но какие-то предметы отправляются на реставрацию к партнерам: во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. И. Грабаря, в Ярославль в художественную мастерскую «Реставратор» — туда, где есть оборудование для проведения особо сложных реставрационных работ.

В общей сложности за последние пять лет благодаря усилиям пермских реставраторов и их партнёров было восстановлено свыше 1200 произведений искусства. Среди них такие известные работы, как икона «Св. великомученица Варвара» (XVII в.), «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного» (неизвестный художник, кон. XV — нач. XVI в.), «Большой выигрыш» (Н. Неврев, 1874), «Лиза с зонтиком» (Р. Фальк, 1911), «Крещение римлян апостолом Петром» (А. Карльери, нач. XVIII в.), «Портрет Петра I» (Л. Каравакк, XVIII в.) и др.

Некоторые из отреставрированных работ зрители увидят в новых экспозициях и на первой выставке «Дом», которая будет размещена в выставочном зале на первом этаже нового здания.

