В Прикамье простятся с погибшим на СВО Антоном Ильиных

Фото: администрация Верещагинского округа

Во время спецоперации на Украине погиб гвардии младший сержант миномётной батареи 3 мотострелкового батальона Антон Ильиных. Об этом сообщили в администрации Верещагинского округа на официальной странице в соцсетях.

Антон Ильных родился в Верещагино 24 февраля 1992 года. Воспитывался в многодетной семье, окончил школу № 1. После учёбы служил в Вооружённых силах РФ. Вернувшись со службы, устроился на работу монтажником лифтового оборудования в Ижевске.

Военнослужащий погиб 26 сентября этого года в районе населённого пункта Зирка.

Администрация выражает соболезнования родным и близким погибшего.

В последний путь солдата проводят 16 октября в зале прощания по ул. Ульяновской, 140/1 с 18.00. Отпевание состоится 17 октября в 10:00 в храме Божией Матери «Феодоровская» (ул. Жукова, 21а). Церемония прощания пройдёт в 11:00 во Дворце досуга Верещагино (ул. Железнодорожная, 16). После этого, в 11:30, состоится траурный митинг.

