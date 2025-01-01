В Перми на базе межвузовского кампуса будут развивать компетенции в сфере строительства Подписано соответствующее трехстороннее соглашение Поделиться Твитнуть

фото: Минимущества Пермского края

В Перми в ходе четвертой Всероссийской конференции «ПромТИМ 2025. Технологическая гонка» было подписано соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили представители Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» и ООО «Кайрос Инжиниринг».

Данное соглашение, сообщили в Минимущества, имеет своей целью стимулирование научно-исследовательской работы студентов на территории межвузовского кампуса «Будущее Пармы». Участники соглашения выразили намерение активно взаимодействовать в сфере развития молодежных лабораторий, специализирующихся на технологическом информационном моделировании (ТИМ), а также в улучшении качества образовательных программ в соответствии с актуальными запросами рынка труда и в подготовке квалифицированных специалистов для строительной индустрии.

В документе акцентируется внимание на заинтересованности региональных властей и предпринимательского сектора во внедрении отечественных цифровых решений и наращивании кадровых ресурсов.

Как считает главный архитектор края Елена Ермолина, переход строительной отрасли на цифровые методы работы немыслим без плотного сотрудничества между государственными структурами, научными организациями и бизнесом. Совместные проекты ускорят внедрение современных подходов к проектированию и строительству, а также повысят уровень жилой и социальной инфраструктуры в Пермском крае.

