В сентябре в Прикамье выдача потребительских кредитов сократилась на 7,5% Спад зафиксирован в большинстве регионов

Константин Долгановский

Согласно информации, предоставленной Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре текущего года было оформлено 29,5 тыс. потребительских займов (кредитов наличными деньгами), что на 7,5% меньше, чем в августе, когда этот показатель составлял 31,9 тыс. единиц.

Лидерами по количеству оформленных потребительских кредитов среди российских регионов стали Москва (100,8 тыс. ед.), Подмосковье (90,1 тыс. ед.), Краснодарский край (60,4 тыс. ед.), Тюменская область с автономными округами (54,1 тыс. ед.) и Свердловская область (51,5 тыс. ед.).

Самое значительное уменьшение числа оформленных потребительских займов наблюдалось в Санкт-Петербурге (-11,2%), Москве (-10,3%), Республике Саха (Якутия) (-9,9%), Омской (-9,7%) и Волгоградской (-8,8%) областях.

По словам Алексея Волкова, директора по маркетингу НБКИ, после четырехмесячного незначительного подъёма объемы кредитования населения в сентябре вновь пошли на спад. Он также отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение почти на треть. По мнению Волкова, это свидетельствует о консервативном подходе банков к кредитным рискам. Жесткая монетарная политика регулятора, направленная на сдерживание роста кредитного рынка, вынуждает кредитные организации ориентироваться на заемщиков с безупречной кредитной репутацией и умеренной долговой нагрузкой (не более 50%). В связи с этим потенциальным клиентам рекомендуется тщательно следить за своей кредитной историей и избегать действий, которые могут её ухудшить.

