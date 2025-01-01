Следком в Кудымкаре Пермского края возглавил Теймураз Чащин Он сменил на этом посту Татьяну Вековшину Поделиться Твитнуть

Новым главой Кудымкарского межрайонного следственного подразделения СКР по Пермскому краю назначен полковник юстиции Теймураз Чащин. Нового начальника личному составу представил заместитель руководителя СК по региону Дмитрий Анащенко. Об этом сообщает издание «Парма-Новости».

В пресс-службе следкома по Прикамью «Новому компаньону» подтвердили факт назначения.

На посту руководителя Чащин сменил полковника юстиции Татьяну Вековшину.

Тэймураз Чащин родился 10 июля 1987 года. Он имеет высшее юридическое образование. Ранее он занимал должность замруководителя СУ СКР по Пермскому краю. После этого был руководителем Гайнского межрайонного следственного отдела СК.

