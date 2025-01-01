В Перми оштрафовали организатора выставки экзотических животных Проверка выявила многочисленные нарушения Поделиться Твитнуть

фото регуправления Россельхознадзора

Пермского индивидуального предпринимателя Горецкого К.Э., организовавшего выставку змей, ящериц, пауков и т.д. в ТРЦ «Планета», оштрафовали за нарушения законодательства в сфере обращения с животными. Решение принято 7 октября, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Выставка экзотических животных, где посетители могли контактировать с ними, проходила с 4 июля по 1 сентября. В августе Россельхознадзор провел внеплановую инспекцию деятельности ИП. В ходе проверки были зафиксированы следующие нарушения.

Среди них - отсутствие у предпринимателя необходимой лицензии Россельхознадзора на содержание и использование животных в зрелищных целях; ненадлежащие условия содержания животных (отсутствие укрытия и подстилки для дегу в клетке белок); отсутствие изолятора и санитарно-карантинной зоны для больных или травмированных животных; отсутствие утвержденных и подписанных журналов и планов, касающихся содержания и кормления животных.

фото предоставлено регуправлением Россельхознадзора

Также выявлены нарушения в ветеринарной документации на корма и животных, отсутствие плана и журнала уборки помещений, договора на ветеринарное обслуживание. Наконец, установлено, что сотрудники-волонтеры не оформлены должным образом, отсутствуют контейнеры для отходов и ёмкости для биологических отходов.

