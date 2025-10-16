Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдёт кинофестиваль молодых авторов Фестиваль «5.6» открыл приём заявок Поделиться Твитнуть

В Перми, на площадке «Кристалл-центра» 5 — 7 декабря пройдёт Краевой кинофестиваль молодых кинематографистов «5.6» (16 +). «Пермская синематека» при поддержке министерства культуры Пермского края проводит этот фестиваль с 2006 года. Нынче он пройдёт уже в 19-й раз, давая уникальную возможность проявить себя не только профессионалам кинематографа, но и кинолюбителям.

В программу фестиваля войдут игровые и документальные фильмы, анимация, клипы и экспериментальное кино, созданные авторами Пермского края не ранее 15 ноября 2024 года и не участвовавшие ранее в фестивале. Жюри определит победителей в пяти номинациях: «Игровой короткометражный фильм», «Документальный короткометражный фильм», «Анимационный фильм», «Неформат» и Гран-при — «Лучший фильм фестиваля», который будет выбран среди всех жанров и форматов.

В настоящее время проходит приём заявок на участие в фестивале, который продлится до 6 ноября. Отправить заявку можно через электронную форму, опубликованную на сайте «Пермской синематеки».

Кинофестивальная ситуация в Пермском крае уникально широка: здесь проходят фестивали больших форматов — международные «Флаэртиана», «Медвежонок» и «лампа», в которых участвуют десятки стран и авторы с мировыми именами, но в то же время проводится фестиваль, прицельно ориентированный на начинающих кинематографистов и сосредоточенный на киноработах, созданных внутри региона. Фестиваль «5.6» — это не только конкурс, но и образовательная площадка. Ежегодно в его рамках проходят мастер-классы и встречи с профессионалами киноиндустрии.

Название фестиваля, как утверждают организаторы, понятно всем профессиональным кинематографистам, поскольку таков диаметр диафрагмы при съёмках. До 2024 года он проходил под названием «Радуга Прикамья».

