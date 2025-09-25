Птицефабрику в Прикамье уличили в незаконном увеличении срока годности продукции Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе проверки, проведенной Россельхознадзором в отношении АО «Птицефабрика Чайковская», выявлен факт неправомерного увеличения срока годности мясной продукции. Инспекция проводилась в октябре без предварительного уведомления предприятия, занимающегося производством и переработкой мяса и яиц в Чайковском округе.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства, установлено, что 1 октября птицефабрика зафиксировала операцию по производству 47,7 кг куриных крылышек-бройлеров, указав датой изготовления 01.10.2025 и сроком хранения до 31.12.2025. При этом, для производства использовалось сырьё, а именно такие же куриные крылышки-бройлеры, изготовленные 25.09.2025 со сроком годности до 25.12.2025. Следовательно, фабрика незаконно увеличила срок годности мясной продукции на шесть суток.

Указанные 47,7 кг продукции были впоследствии использованы в качестве ингредиента для создания других мясных изделий, таких как прессованное мясо и пастрома. На данный момент эта продукция все ещё находится на складе производителя.

13 октября руководство АО «Птицефабрика Чайковская» получило официальное предостережение о недопустимости подобных нарушений, а уполномоченному лицу направлено соответствующее предупреждение через систему ФГИС ВетИС «Паспорт».

