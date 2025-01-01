Жук-полграф в Пермском крае захватил ещё 119 тысяч гектаров леса На площадях введён особый фитосанитарный режим Поделиться Твитнуть

фото: Алексей Сметкин

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, в ходе обследований лесных массивов Октябрьского, Кунгурского, Ординского и Кишертского лесничеств Пермского края были обнаружены новые очаги опасного вредителя — уссурийского полиграфа.

В соответствии с действующим законодательством, Управлением изданы распоряжения о введении особого фитосанитарного режима и установлении соответствующих зон. Эти меры касаются земель лесного фонда, населенных пунктов и других категорий земель в Щучье-Озерском участковом лесничестве Октябрьского лесничества и в Уинском муниципальном округе вблизи сел Уинское и Аспа; в Кунгурском и Ординском участковых лесничествах Кунгурского лесничества и Ординском муниципальном округе в районе с. Орда и п. Голдыревский; а также в Суксунском и Поедугинском участковых лесничествах Кишертского лесничества и Суксунском городском округе возле р.п. Суксун и с. Сыра. Общая площадь под карантином составляет 119043,29 га.

Ограничительные меры направлены на сдерживание распространения вредителя. С информацией о приказах, границах зон карантина, плане локализации очагов и уничтожения популяции уссурийского полиграфа, а также перечнем ограничений и необходимых мероприятий можно ознакомиться на сайте Управления.

