Выставка о пермской деревянной скульптуре открылась в подшефном донбасском городе

Валерий Заровнянных

В Северодонецкой галерее искусств открылась фотовыставка «Пермские Боги». Экспозиция представляет выдающиеся образцы деревянной скульптуры XVII–XX веков из знаменитой пермской коллекции в работах фотохудожника Валерия Заровнянных.

Валерий Заровнянных – выдающийся мастер интерьерного и пейзажного фото. Будучи штатным фотографом Пермской государственной художественной галереи, он специализируется на съёмках произведений искусства для профессиональных каталогов и подарочных изданий, и пермская деревянная скульптура – его любимый объект; даже не просто объект, а нечто глубоко личное.

«Пермских богов» многие снимали, но эти фотографии — эталонные, ведь автор провёл наедине с коллекцией не часы и не дни, а годы! На протяжении нескольких лет он вместе с профессором-историком и лучшим другом Георгием Чагиным ездил в экспедиции по местам происхождения и бытования пермской деревянной скульптуры.

Заровнянных выступает не только в качестве автора снимков, но и в качестве куратора: он выбрал из множества фотографий пермской деревянной скульптуры лучшие, самые показательные и важные.

Фотовыставки мастера, посвящённые знаменитому культурному феномену, в этом году уже были показаны в Соликамске, в пермской городской библиотеке им. Пушкина, в Пермской арт-резиденции, а сейчас с творчеством Валерия Евгеньевича, а благодаря ему и с пермской деревянной скульптурой познакомятся жители Северодонецка.

Министерство культуры Пермского края

Выставка стала частью большого культурно-образовательного просветительского проекта «Северодонецк. Пермский период». В его рамках прошло уже много гуманитарных акций: Пермская краевая библиотека им. Горького и детская библиотека им. Кузьмина пополнили фонды северодонецких библиотек; Пермская краевая специальная музыкальная школа, Агентство новых технологий, Коми-Пермяцкий этнокультурный центр и Централизованная бухгалтерия передали северодончанам наборы для детского творчества. Министерство культуры Пермского края направило в Северодонецк флеш-накопители с методическими материалами и наборы развивающих игр для организации досуга детей и подростков.

Пермский академический Театр-Театр взял шефство над центральным Дворцом культуры Северодонецка, куда отправил гуманитарный груз с театральными костюмами, головными уборами и сценической обувью. Нынешним летом группа детей из театральной студии ДК прошла актёрский интенсив на базе детской сцены театра – в Театре-Тятрике. В ходе актёрской лаборатории был поставлен эскиз спектакля по произведениям Сергея Козлова, который уже в Северодонецке должен превратиться в полноценную театральную постановку.

На открытии выставки «Пермские Боги» в Северодонецке побывал исполнительный директор муниципального ДК им. Солдатова Василий Головин. Он с интересом ознакомился с работой учреждений культуры подшефного города. «Хочу отметить, что везде работают уникальные люди, фанаты своего дела, – отметил он. – Специалисты, с которыми мне довелось встретиться, преданно любят свое дело. Именно на таких энтузиастах и держится вся культурная работа».

