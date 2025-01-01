В лесах Пермского края устанавливают указатели для заблудившихся людей Они помогут найти выход Поделиться Твитнуть

На протяжении нескольких лет поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» успешно реализует инициативу под названием «Стрелки — выход из леса». В этом году проект начал действовать и в Пермском крае. Его задача – оказание помощи людям, потерявшимся в незнакомой местности. С помощью указателей заблудившийся человек может определить своё местонахождение и найти путь из леса.

Ориентирование в лесу без навигационных приборов или опознавательных знаков может быть затруднительным, отмечают волонтёры, и проект «Стрелки» как раз предлагает эффективное решение. Волонтёры размещают в лесных массивах указатели, помогающие людям ориентироваться, информация о местоположении которых хранится в поисковом отряде.

Выбор мест для установки стрелок осуществляется на основе анализа данных поисково-спасательных операций, проводимых в регионе. Все установленные указатели заносятся в единую базу данных. Заблудившийся человек может сообщить номер указателя по номеру 112, и спасатели смогут быстро определить его точное местоположение.

Изначально проект «Стрелки» был разработан ПСО «Экстремум». Сейчас к нему присоединились 28 регионов, в которых установлено уже 4520 указателей. В настоящее время в лесах Добрянского округа, где в прошлом сезоне было проведено несколько поисковых операций, установлено 22 указателя.

Чтобы проект успешно реализовывался и дальше, волонтёрам требуются материалы: сотовый поликарбонат толщиной не менее 5 мм, черные маркеры с краской, кровельные саморезы с шляпкой 8 на 50, а также готовые стрелки. Все желающие оказать помощь проекту могут связаться с организаторами через социальные сети.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.