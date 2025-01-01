В ходе рейда судебные приставы в Перми арестовали два автомобиля Владельцы задолжали за коммуналку Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

В Перми судебные приставы совместно с представителями компании, предоставляющей коммунальные услуги, провели рейд, в ходе которого были арестованы два автомобиля. В Мотовилихинском районе под арест попал автомобиль Toyota Land Cruiser, а в Свердловском районе – Nissan X-Trail. Основанием для таких мер послужило уклонение владельцев от исполнения судебных решений: у обоих накопились значительные долги за отопление и горячее водоснабжение.

Автомобили были конфискованы и переданы взыскателю на хранение. Для возврата своих транспортных средств владельцам необходимо полностью погасить задолженность, оплатить исполнительский сбор, покрыть расходы, связанные с эвакуацией, а также оплатить хранение арестованных автомобилей. В случае неисполнения обязательств в установленный срок, автомобили будут выставлены на аукцион.

Проведение подобных мероприятий – стандартная практика для судебных приставов и ресурсоснабжающих организаций. В связи с этим ГУФССП России по Пермскому краю призывает граждан вовремя оплачивать коммунальные платежи, чтобы избежать принудительного взыскания, включая арест банковских счетов, имущества, запрет на выезд за границу и других санкций.

