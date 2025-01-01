Пермские федеральные трассы могут вернуть свердловскому управлению Росавтодора А ФКУ «Упрдор Прикамье», вероятно, упразднят Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации источника издания «Коммерсантъ-Прикамье», знакомого с деталями реорганизации, федеральные трассы, проходящие по территории Пермского края, могут быть переданы в ведение ФКУ «Уралуправтодор», расположенного в Свердловской области. А управление федеральными трассами в Удмуртии и Кировской области будет осуществлять ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», находящееся в Татарстане. ФКУ «Упрдор Прикамье» при этом будет упразднено.

По данным инсайдера, уведомления о возможной ликвидации пермского подразделения начнут поступать уже в ноябре.

В ФКУ «Упрдор Прикамье» информацию не смогли прокомментировать.

В феврале 2016 года Росавтодор объявил о планах формирования новой структуры — ФКУ «Прикамье», целью которой станет управление федеральными автодорогами, расположенными на территории Пермского края. Ранее ответственность за федеральные трассы в этом регионе лежала на пермском подразделении ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Уралуправтодор»).

В сферу управления «Прикамья» вошли не только дороги Пермского края, но и трассы Кировской области и Республики Коми, ранее находившиеся в ведении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». В частности, под управление новой структуры перешла федеральная трасса Р-176 «Вятка».

В дополнение к этому, ФКУ «Упрдор Прикамье» осуществляет контроль за автомобильными дорогами федерального значения З-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь и А-123 Чекшино—Тотьма—Котлас—Куратово.

