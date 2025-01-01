Пермское ТСЖ заставило магазин на первом этаже демонтировать оборудование Поделиться Твитнуть

Под надзором судебных приставов компания, управляющая сетью магазинов эконом-класса, провела демонтаж оборудования, несанкционированно размещенного на территории жилого дома в Перми, сообщили в ГУФССП по региону.

По инициативе одного из ТСЖ Перми в суд на магазин, находящийся на первом этаже многоквартирного дома, был подан иск. Правление ТСЖ выразило недовольство тем, что магазин крупной торговой сети, арендующий помещение, без получения согласия всех собственников квартир установил металлическую конструкцию для разгрузки продукции, два ограничителя парковки и четыре кондиционера в защитных коробах.

В ходе судебного разбирательства ответчик пытался обосновать необходимость установленного оборудования для нормальной работы магазина, однако суд поддержал позицию жильцов, которые не давали согласия на использование общего имущества, а именно: земельного участка и фасада здания.

В отделе судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство, обязывающее компанию убрать незаконно установленные металлоконструкции, кондиционеры и восстановить поврежденные стены, отмостку и асфальт в местах крепления.

Руководство компании-должника было проинформировано о возложенных обязательствах, а также предупреждено о штрафах и уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение судебного решения.

Через некоторое время компания сообщила о выполнении демонтажа оборудования и восстановлении общего пространства дома в исходное состояние. Судебный пристав удостоверился в полном исполнении решения суда и завершил исполнительное производство.

