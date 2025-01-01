Прокуратура помогла вернуть жертве кибермошенничества из Прикамья 80 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Ординском округе Пермского края прокуратура, представляя в суде интересы местной жительницы, ставшей жертвой киберпреступников, выиграла дело.

Как рассказали в пресс-службе надзорного органа, ещё в январе 2025 года дочь потерпевшей, не достигнув совершеннолетия, начала общение в мессенджере с неизвестным лицом. Под предлогом получения приза за участие в онлайн-игре, она перевела со смартфона матери 70 тыс. руб. на счёт злоумышленника.

По данному факту правоохранительные органы завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование выявило, что для завладения деньгами потерпевшей мошенники использовали банковскую карту, зарегистрированную на жителя Ленинградской области.

В защиту интересов пострадавшей прокурор направил в суд иск о взыскании с владельца банковской карты (дроппера) 70 тыс. руб., а также процентов за использование чужих средств.

Судебные требования, заявленные прокурором, были удовлетворены в полном объёме. На данный момент на счёт потерпевшей поступили денежные средства в сумме 80 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.