Цены на бензин АИ-92 поднялись в Прикамье до 61 рубля за литр Цены на АИ-98 превысили отметку в 87 рублей

Олег Антонов

Средняя потребительская цена за литр автомобильного топлива в Пермском крае на 13 октября составила 63,77 руб. За неделю показатель вырос на 31 коп. — на 6 октября средняя цена за литр составляла 63,46 руб. Об этом сообщает Росстат.

Если говорить о ценах на конкретные марки топлива, то средняя стоимость литра АИ-92 выросла на 34 коп., до 61 руб., АИ-95 — на 28 коп., до 65,64 руб., АИ-98 и выше — на 39 коп., до 87,10 руб. Стоимость дизельного топлива показала рост на 32 коп., поднявшись до 73,35 руб. за литр.

Среди регионов ПФО стоимость дизельного топлива в Пермском крае оказалась самой высокой. По средней стоимости автомобильного топлива Прикамье находится в середине списка.

Изменение цен на бензин за указанный период было зафиксировано в 80 субъектах Российской Федерации. Заметнее всего цены выросли в Республике Алтай (+5,3%). Снижение зафиксировано только в Тульской (-0,6%) и Калужской (-0,1%) областях.

