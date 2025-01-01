Из Прикамья в Казахстан вывезено 344 головы крупного рогатого скота Данные приведены с начала года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января по 15 октября в Казахстан из Прикамья было отправлено 344 головы крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что более половины животных — 184 головы племенных нетелей — отправились в соседнюю страну 8 октября текущего года. Их вывоз проконтролировали специалисты Управления.

После завершения документального контроля они проверили наличие указанных животных в компоненте «Хорриот» ФГИС «ВетИС». Затем специалисты осмотрели животных, сверили ушные бирки с указанными в ветеринарном свидетельстве номерами, проверили условия перевозки и т.д.

Все животные были признаны соответствующими ветеринарным санитарным требованиям страны-импортёра.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.