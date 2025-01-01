На благоустройство общественных пространств в Перми дополнительно выделят 1 млрд рублей Речь идёт о ближайшем трёхлетнем периоде Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Из бюджета Перми в ближайшую трёхлетку будет выделено свыше 1 млрд руб. дополнительно на благоустройство и содержание общественных пространств. Об этом глава города Эдуард Соснин сообщил во время прямого эфира в своих социальных сетях.

Мэр напомнил, что в этом году по проекту «Зелёное кольцо» было завершено благоустройство Черняевского леса и парка культуры и отдыха «Балатово». На обустроенных участках в долинах малых рек Егошиха и Данилиха идёт наполнение пространств, устанавливаются детские и спортивные площадки.

«У нас ещё не все участки долин малых рек благоустроены. Наша задача — Егошиху и Данилиху благоустроить. Мы проводим большую работу по земельным вопросам. Сейчас необлагороженные участки находятся в проектировании», — сообщил Эдуард Соснин.

Он добавил, что в стадию проектировании зашли также долины рек Ива и Мулянка. Кроме того, городские власти планируют по примеру Черняевского леса преобразить Южный лес.

