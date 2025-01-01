Елена Бардукова Количество кадок с мобильным озеленением в Перми может увеличиться в два раза В этом году установили 1000 кадок Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Петровых / Администрация города Перми

Во время прямого эфира в своих социальных сетях глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что в текущем году в краевой столице была установлена 1 тыс. кадок с мобильным озеленением, и в последующем их количество может увеличиться в два раза.

Глава города пояснил, что кадки устанавливают в местах с большим замощением (асфальтом, плиткой) и большим количеством коммуникаций, где невозможно разбить газон или высадить дерево.

«Также в этом году появилось новшество — вертикальное озеленение, которое устанавливается на больших автомобильных развязках, на Комсомольском проспекте. Эту работу мы будем продолжать, поставил своим функциональным органам довести количество кадок до 2 тыс.», — сообщил Эдуард Соснин.

Он добавил также, что в рамках проекта «Зелёный город» в текущем году в Перми было высажено 1700 крупномерных деревьев и 8 тыс. кустарников, при этом 800 деревьев и 3500 кустарников выращены в пермских питомниках.

