На ПМГФ-2025 пермские компании заключили контракты на сумму свыше 4,5 млрд рублей
На стенде Прикамья были представлены девять компаний
На заседании правительства Пермского края были подведены итоги участия делегации Прикамья в Петербургском международном газовом форуме-2025, который проходил 7-10 октября.
Как рассказал министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов, свои разработки представили девять компаний региона. Многие из них, по словам министра, не имеют аналогов в стране и мире. В рамках форума были проведены рабочие встречи с руководством компании «Газпром», где обсуждались вопросы текущих поставок, перспективных разработок, а также газификации Пермского края.
«Результатом всех встреч, переговоров как официальной делегации, так и предприятий Пермского края стала контрактация и предварительная контрактация новых объёмов к уже существующим на сумму более 4,5 млрд руб.», — сообщил Алексей Чибисов.
Он отметил также, что за последние три года количество компаний-поставщиков из Пермского края для ПАО «Газпром» увеличилось до 90. А ежегодный объём закупок ПАО «Газпром» у прикамских предприятий вырос до 24,5 млрд руб.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.