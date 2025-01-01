На ПМГФ-2025 пермские компании заключили контракты на сумму свыше 4,5 млрд рублей На стенде Прикамья были представлены девять компаний Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края были подведены итоги участия делегации Прикамья в Петербургском международном газовом форуме-2025, который проходил 7-10 октября.

Как рассказал министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов, свои разработки представили девять компаний региона. Многие из них, по словам министра, не имеют аналогов в стране и мире. В рамках форума были проведены рабочие встречи с руководством компании «Газпром», где обсуждались вопросы текущих поставок, перспективных разработок, а также газификации Пермского края.

«Результатом всех встреч, переговоров как официальной делегации, так и предприятий Пермского края стала контрактация и предварительная контрактация новых объёмов к уже существующим на сумму более 4,5 млрд руб.», — сообщил Алексей Чибисов.

Он отметил также, что за последние три года количество компаний-поставщиков из Пермского края для ПАО «Газпром» увеличилось до 90. А ежегодный объём закупок ПАО «Газпром» у прикамских предприятий вырос до 24,5 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.