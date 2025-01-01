На фасаде ПГИК предложили установить памятную доску в честь первого ректора вуза Зинаида Воробьёва руководила университетом более 20 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Общественный совет по топонимике поступило предложение установить на фасаде главного корпуса Пермского государственного института культуры по ул. Газеты «Звезда», 18 мемориальную доску в честь первого ректора вуза Зинаиды Воробьёвой. Об этом сообщает «Пятница».

С инициативой увековечить память Зинаиды Воробьёвой выступили представители ПГИК. Они предложили установить мемориальную доску на фасаде здания, справа от центрального входа. Доска будет вертикальной прямоугольной формы, размером 1200х600х35мм, выполнена из светло-коричневого полированного гранита. В её верхней части будет размещён портрет, выполненный в технике рельефа из бронзы по выплавляемой восковой модели.

Зинаида Воробьёва была назначена ректором ПГИК в 1975 году и проработала в этой должности более 20 лет. Она кандидат исторических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ, почётный работник высшего образования РФ, почётный гражданин города Перми.

