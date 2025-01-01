В Перми сносят заброшенное здание бывшего кинотеатра В 1960-е годы здесь произошёл пожар Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми сообщила о начале работ по сносу заброшенного здания бывшего кинотеатра «Луч» в Орджоникидзевском районе. Объект был построен в середине 20 века в м/р КамГЭС, на углу улиц Таймырской и Менжинского.

Деревянная часть здания сгорела в 1960-х годах. Позже, в 1970-х, в нём располагался пункт приёма стеклопосуды. Сейчас оно заброшено и находится в аварийном состоянии. Кинотеатр в м/р КамГЭС получил своё название в честь «Луча», который был построен в 1907 году в Мотовилихе, на ул. 1905 года.

«Здание давно заброшено, балансодержателей у него нет. С целью обеспечения безопасности жителей, во избежание попадания в аварийное здание лиц без определённого места жительства, объект был определён на демонтаж», — рассказали в пресс-службе мэрии.

К работам подрядчик приступил 15 октября. После демонтажа организация должна будет вывезти оставшийся строительный мусор.

