В Пермском крае дан старт федеральному проекту «Платформа роста» В нём принимают участие 49 предпринимателей из Прикамья Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На площадке центра «Мой бизнес» в Перми дан старт федеральному проекту «Платформа роста», организованному Wildberries&Russ (РВБ) совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). В Пермском крае инициатива реализуется при участии правительства региона.

Участниками проекта, который помогает бизнесу развиваться и выходить на маркетплейс, стали 49 предпринимателей, часть из которых уже продаёт свою продукцию на Wildberries. В их числе — производители одежды, продуктов питания, биодобавок, игрушек, косметики, сувенирной продукции. В день старта проекта на выставке свою продукцию представили 15 местных производителей.

В открытии проекта приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

«Онлайн-торговля в регионе активно растёт. За восемь месяцев этого года объём продаж на маркетплейсе вырос на 34% и превысил 45 млрд руб. Более 1,2 млн жителей региона совершают покупки онлайн, работает свыше двух тысяч пунктов выдачи заказов», — сообщил в своём телеграм-канале Дмитрий Махонин.

Основную категорию продаж составляют одежда и обувь — 27% от общего объёма), наиболее динамичный рост показывают сегменты автотоваров (+117%) и книг (+100%).

Татьяна Ким пояснила, что проект рассчитан на год, он предусматривает четыре этапа по три месяца. Предпринимателям обеспечивают доступ к торговой платформе, аналитике, маркетинговым и логистическим решениям, обучают работе с маркетплейсами, предоставляют персональное сопровождение и консультации экспертов.

«Ежеквартально проводится оценка результатов, а лучшие участники получают дополнительную поддержку. Сегодня программа реализуется в 35 регионах России, включая Волгоградскую, Новгородскую, Калининградскую и Рязанскую области. В этих субъектах предприниматели увеличили оборот на Wildberries более чем на 60%», — добавила Татьяна Ким.

Также во время рабочей встречи главы РВБ и Дмитрия Махонина стороны обсудили строительство в Прикамье распределительного центра Wildberries&Russ площадью свыше 180 тыс. кв. м, возведение которого уже началось.

«Видим и перспективы для сотрудничества с компанией в сфере туризма. Представили свои предложения для совместной работы. На маркетплейсе уже появляются туристические продукты, мы готовы поддерживать это направление», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.