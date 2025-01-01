Полицейские в Перми предотвратили распространение 6 кг наркотиков Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Оперативники из отдела по борьбе с наркопреступностью краевого управления МВД задержали наркоторговцев, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ещё в начале 2025 года полиция получила данные о незаконной деятельности двух жителей Перми, занимавшихся наркоторговлей. По предварительной информации, мужчины получали наркотики от своих сообщников, разделяли их на мелкие дозы и подготавливали для продажи через систему тайников-закладок в регионе. В результате длительной и тщательной оперативной работы подозреваемые были задержаны. Автомобиль, на котором передвигались наркоторговцы, был остановлен сотрудниками ГИБДД. Задержание было произведено при поддержке бойцов Росгвардии.

В ходе обыска автомобиля под пассажирским сиденьем было обнаружено около 1 кг мефедрона. Еще 5 кг различных наркотиков, включая амфетамин, гашиш, метамфетамин и мефедрон, были найдены по месту жительства одного из задержанных. В отношении мужчин избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ведет Управление МВД России по Перми. Продолжаются мероприятия по выявлению других членов преступной группы.

