Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В учреждения среднего специального образования в Пермском крае поступило 17 тысяч абитуриентов Лидер по популярности — Пермский нефтяной техникум

Пермский авиационный техникум. Фото: t.me/minstroy_perm

В докладе об итогах приёма в учреждения высшего и среднего специального образования Пермского края на заседании краевого правительства 15 октября прикамский министр образования и науки Раиса Кассина сообщила, что приём абитуриентов в учреждения СПО растёт: в прошлом году поступивших было около 15 тыс. человек, в этом году их 17 тыс., и ожидается дальнейший рост интереса к этому образовательному сегменту.

В сфере СПО более высокий уровень трудоустройства по специальности, чем в вузах: он составляет около 95 %. Каждый год по просьбам работодателей в техникумах и колледжах открываются новые специальности.

В этом году наибольшей популярностью у поступающих пользовался Пермский нефтяной колледж. Как рассказала Раиса Кассина, на одну из специальностей, предусматривающую 25 бюджетных мест, пришло 28 абитуриентов со средним баллом 5.0, то есть круглых отличников. Министерству пришлось идти на нестандартные меры, чтобы все эти ребята были зачислены.

Повышенной популярностью пользуется Пермский колледж предпринимательства и сервиса: там конкурс выше, чем в вузах — 19 человек на место. Популярны авиационный техникум, техникум имени Славянова и техникум промышленных информационных технологий.

Среднее количество заявлений в этом году — восемь на одно место; в 2023 году было вдове меньше — четыре человека на место.

Контрольные цифры приема в учреждения СПО исполнены сейчас всего на 98 %, приём документов продолжится до 25 ноября.

