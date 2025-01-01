Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В нынешнем году 60 студентов пермских педагогических вузов будут получать целевые стипендии Лидер в области целевого обучения — медицинский университет Поделиться Твитнуть

В докладе на заседании правительства Пермского края 15 октября краевой министр образования Раиса Кассина рассказала, как в вузах Прикамья внедряется программа «Профессионалитет».

Глава минобра признала, что обучение по целевым договорам — это «трудная тема», однако в ней есть существенное продвижение. Было заключено 112 договоров с предприятиями и учреждениями — это на 13 % больше, чем год назад. Лидером здесь является медицинский университет: на его долю приходится 80 % всех заключённых договоров, за ним следуют технический университет, педуниверситет, классический и агротехнологический университеты.

Особое внимание уделяется подготовке педагогических кадров. За последние четыре года контрольные цифры приёма на педагогические специальности увеличились на 25 %. Для того, чтобы выпускники педвузов пришли на работу в школу, с 2025 года по инициативе губернатора Дмитрия Махонина выделены дополнительные стипендии размером в 10 тыс. рублей в месяц для студентов специальностей «математика», «физика», «химия», «информатика» и «биология» — это те предметы, в которых существует особо острый дефицит педагогов. Студенты, получающие эти стипендии, будут обязаны три года после окончания вуза отработать в школе по распределению. Планируется, что каждый год эти стипендии будет получать 60 студентов, и в этом году показатель был выполнен.

По мнению Раисы Кассиной, эта мера позволит снизить число учительских вакансий в регионе.

