Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В пермских вузах 30 % абитуриентов приезжает из других регионов Наибольшей популярностью у приезжих пользуются медицинские специальности и информационные технологии

Пермский государственный национальный исследовательский университет

На заседании правительства Пермского края 15 октября министр образования Раиса Кассина рассказала об итогах приёма на первые курсы вузов и учреждений среднего профессионального образования.

Сейчас в Пермском крае работает 10 вузов и 11 филиалов вузов. В этом году в общей сложности они предоставили для абитуриентов около 7000 студенческих мест на первых курсах.

По словам главы краевого минобра, популярность высшего образования в Пермском крае растёт: если в 2024 году на одно студенческое место было 8,9 заявлений, то в этом году их 12,4 – рост составил почти 30 %.

Пермские вузы всё чаще выбирают вчерашние школьники из других российских регионов. В этом году около 30 % заявлений на поступление приходилось на ребят из регионов России. Больше всего заявлений приезжие подают на медицинские специальности, информационные системы, геологию, педагогику, психологию, нефтегазовое дело, строительные специальности. Больше всего заявлений от приезжих из Удмуртии, Свердловской области, Республики Башкортостан, Кировской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Челябинской области и Республики Коми.

