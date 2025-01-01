В Перми задержали подозреваемого в убийстве охранника автостоянки Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В Перми следователи СКР задержали местного жителя, подозреваемого в нанесении смертельных травм охраннику автостоянки. Напомним, 13 октября возле одного из домов на ул. Революции было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Как сообщили в пресс-службе следкома, в результате оперативных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального управления СК при поддержке сотрудников полиции №7 (Свердловский район), был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее знакомый с жертвой житель Перми.

По предварительным данным, ночью 13 октября подозреваемый 1976 г.р. попросил у охранника разрешения переночевать в подсобке, но получил отказ. В результате возникшей ссоры он нанёс охраннику множественные удары руками и ногами по голове и телу.

Подозреваемый показал следователям, как совершал преступление

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый попытался уничтожить улики (сжёг одежду, на которой остались следы крови погибшего).

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено официальное обвинение.

