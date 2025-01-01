В Перми задержали подозреваемого в убийстве охранника автостоянки
В Перми следователи СКР задержали местного жителя, подозреваемого в нанесении смертельных травм охраннику автостоянки. Напомним, 13 октября возле одного из домов на ул. Революции было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Как сообщили в пресс-службе следкома, в результате оперативных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального управления СК при поддержке сотрудников полиции №7 (Свердловский район), был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее знакомый с жертвой житель Перми.
По предварительным данным, ночью 13 октября подозреваемый 1976 г.р. попросил у охранника разрешения переночевать в подсобке, но получил отказ. В результате возникшей ссоры он нанёс охраннику множественные удары руками и ногами по голове и телу.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Подозреваемый попытался уничтожить улики (сжёг одежду, на которой остались следы крови погибшего).
В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено официальное обвинение.
