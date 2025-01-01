Вышли первые рецензии на сборник стихов руководителя пермского Дягилевского фестиваля Книга Теодора Курентзиса опубликована в Греции Поделиться Твитнуть

Теодор Курентзис

Александра Муравьёва

Художественный руководитель Дягилевского фестиваля в Перми Теодор Курентзис выпустил в греческом издательстве «Икарос» сборник поэзии «Ανώτερη όλων το καλοκαίρι», что переводится как «Верховное лето» или «Верховенство лета».

Курентзис давно пишет стихи и в своих интервью неоднократно признавался, что хочет их опубликовать. Завсегдатаям Дягилевского фестиваля известно, что его стихи существуют не только на греческом, но и на русском языке: они неоднократно звучали в фестивальных перформансах.

Греческое издание Iefimerida опубликовало подробную рецензию Катерины Анести на «Верховенство лета». Статья называется «Крик веры».

Критик подробно разбирает тематику и стилистику стихов, в которых острая современность встречается с классической архаикой, античной и библейской, образ Женщины сливается с образом Бога, а внутренняя личность лирического героя испытывает кризис веры.

«Сборник не похож ни на один известный сборник стихов, — пишет критик. — Это, скорее, литания, личная литургия, написанная человеком, чья вера гораздо сильнее, чем он может себе позволить. Стиль архаичен, но замысел современен; язык балансирует между греческим церковным языком и ультрасовременным потоком ассоциаций, где вера становится плотью, а плоть — молитвой. […] Язык Курентзиса разрушает границы между священным и профанным. Это не богохульство; это акт крайней веры, знающей, что божественное можно увидеть только через тело. Его поэзия подобна молитве, написанной во время репетиции симфонии: каждый вздох ритмичен, каждая пауза — взгляд вверх. […] Курентзис словно беседует одновременно с Рильке, Кавафисом, Пазолини и Ником Кейвом: со всеми теми, кто понимал, что тело — единственный оставшийся нам инструмент веры. […] «Верховенство лета» — не просто название; это декларация: свет, как бы он ни горел, остаётся нашим единственным спасением".

Сборник стихов Теодора Курентзиса можно приобрести на сайте издательства «Икарос». Стоимость книги — около 12 евро.

