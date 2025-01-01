Стало известно число погибших на производстве в Пермском крае с начала года Большинство несчастных случаев произошло в Перми Поделиться Твитнуть

Согласно данным, предоставленным Отделением Социального фонда России по Пермскому краю, экспертная оценка материалов расследований инцидентов на производстве за 9 месяцев 2025 года выявила 368 страховых случаев — на 22 меньше, чем за АППГ.

В организациях региона зафиксировано 65 несчастных случаев, повлекших за собой серьёзные последствия (в прошлом году – 74). В это число входят 43 тяжёлых случая (против 51 в прошлом году), 13 случаев с летальным исходом (ранее – 17) и 9 групповых инцидентов, в которых погибло 8 работников (ранее – 6 групповых случаев с двумя погибшими).

Наиболее подверженными травматизму сферами деятельности в течение 9 месяцев 2025 года стали: обрабатывающие производства (28 серьезных инцидентов – 43%), строительство (12 случаев – 18%), обеспечение электроэнергией, газом и паром (5 случаев – 8%), водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов (4 случая – 6%), а также оптовая и розничная торговля (4 случая – 6%).

Тяжелые производственные травмы были отмечены в 15 из 43 муниципальных образований Пермского края. Лидирует Пермь (28 случаев, включая 6 смертельных, 20 тяжелых и 2 групповых, с одним погибшим). Далее следуют Пермский муниципальный округ (8 случаев, в том числе 1 смертельный, 6 тяжёлых и 1 групповой), Березники и Соликамский муниципальный округ (по 7 случаев, включая смертельные и групповые).

Анализ завершенных расследований показал, что травмы чаще всего возникали из-за падения с высоты (37%), воздействия движущихся предметов (26%), обрушений (13%), экстремальных температур (7%), падений на ровной поверхности (7%), попадания инородных тел (4%), воздействия огня (4%) и транспортных происшествий (2%).

Ключевыми причинами несчастных случаев названы: недостатки в организации работ (22%), нарушение технологических процессов (22%), несоблюдение дисциплины труда (11%), отсутствие средств индивидуальной защиты (9%) и эксплуатация неисправного оборудования (7%).

