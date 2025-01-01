Минфин Прикамья планирует взять кредиты в коммерческих банках Средства направят на покрытие дефицита бюджета региона и на погашение долговых обязательств края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На портале госзакупок размещены три тендера на оказание финансовой услуги по предоставлению бюджету региона кредита в виде возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджета Пермского края и (или) погашения долговых обязательств Прикамья. Начальная стоимость каждого контракта — 64 млн руб.

В соответствии с технической документацией, объём услуг по каждому аукциону — кредит в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в 2 млрд руб. со сроком действия с 22 декабря 2025 года по 27 февраля 2026 года включительно — 68 дней. Процентная ставка — плавающая.

Также в документации указано, что кредитная линия предоставляется траншами, их объём и сроки определяются при возникновении потребности бюджета Пермского края в привлечении средств. При этом отмечается, что срок предоставления траншей в рамках кредитной линии — до 57 дней включительно, но не более срока действия кредитной линии. Кроме того, в соответствии с проектом контракта, заказчик может полностью отказаться от привлечения траншей без объяснения причин, не расторгая контракт.

Заказчиком выступает Министерство финансов Пермского края, заявки на участие в аукционах принимаются до 23 октября 2025 года.

