В Перми ушёл из жизни доцент политеха Денис Марков Ему было 49 лет

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Во вторник, 14 октября, в Перми скончался доцент кафедры менеджмента и маркетинга Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат экономических наук Денис Марков.

Он родился в Перми 31 марта 1976 года. Высшее образование получил в Пермском политехе, окончив его в 1999 году по специальности, связанной с ракетными двигателями.

В 2002 году начал свою карьеру в ПНИПУ, возглавив отделение Высшей школы бизнеса и экономики гуманитарного факультета. В 2009 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук, посвященную влиянию информационных систем на конкурентоспособность промышленных предприятий. Тогда он получил звание доцента кафедры менеджмента и маркетинга.

В 2018 году Денис Марков был удостоен премии Пермского края в области науки I степени за выдающиеся достижения в социально-экономических и общественных науках.

За время своей преподавательской деятельности он вел такие дисциплины, как «Управление большими данными (Big Data)», «Методы анализа данных в маркетинге» и «Информационные технологии в бизнесе». Наряду с преподаванием, Денис Анатольевич активно занимался научной работой, являясь автором 40 научных публикаций, включая 17 статей в ведущих рецензируемых журналах ВАК и 3 работы, представленные в международных базах цитирования.

Прощание состоится 17 октября в 13:00 по ул. Старцева, 61, малый зал.

