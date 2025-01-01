С начала года у 16 жителей Прикамья обнаружены профзаболевания Пять случаев зафиксировано в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 9 месяцев 2025 года сотрудники Пермского краевого управления Роспотребнадзора подготовили 24 заключения о санитарно-гигиенических условиях труда, было проведено расследование 17 эпизодов выявления хронических профессиональных болезней у 16 человек. У одной сотрудницы было обнаружено сразу два профзаболевания. Об этом сообщили в пресс-службе РПН.

Лидирующая позиция по количеству профессиональных заболеваний у Перми — пять случаев, что составляет 29,4% от общего числа.

В общей структуре профессиональных заболеваний преобладают заболевания опорно-двигательного аппарата — 9 выявленных случаев (52,9%). На втором месте по распространенности — профессиональная тугоухость, зарегистрирована в пяти случаях (29,4%).

Относительно работников различных отраслей, самая большая доля хронических профзаболеваний наблюдается в обрабатывающей промышленности — 6 случаев (35,3%) от общего количества впервые зарегистрированных.

Основными предприятиями, представляющими риск для развития профессиональных заболеваний за истекшие 9 месяцев 2025 года, являются предприятия моторостроения и сельскохозяйственной отрасли.

