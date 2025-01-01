Алёна Бронникова Администрация Перми претендует на склад в Орджоникидзевском районе Суд запретил регистрационные действия по спорному объекту Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент земельных отношений администрации Перми обратился в региональный арбитражный суд с иском к ООО «Амбассадор», индивидуальным предпринимателям Виталию Кузнецову и Александру Юшкову о признании отсутствующим права долевой собственности на здание в Орджоникидзевском районе. Как указано в определении, опубликованном в картотеке, заявление принято.

Мэрия оспаривает право собственности ответчиков на склад по ул. Соликамской, 283. По мнению представителей, есть обстоятельства, свидетельствующие о необходимости принятия обеспечительных мер. В связи с этим истец потребовал наложить запрет на регистрационные действия на здание и земельный участок, где оно расположено. Суд удовлетворил ходатайство.

Дело к рассмотрению назначено на 29 октября. В качестве третьих лиц привлечены региональное управление Росреестра и ООО «Гермес-Транс».

Согласно данным Checko, ИП Виталий Кузнецов предоставляет вспомогательные услуги для бизнеса. Предприниматель является соучредителем ООО «Атис», занимающегося производством электромонтажных работ, и компании по добыче и обработке камня для памятников ООО «Камелот», зарегистрированного по ул. Соликамской, 283.

ИП Александр Юшков занимается арендой и управлением недвижимым имуществом. Кроме того, является одним из трёх совладельцев ООО «Камелот» и соучредителем компаний по операциям с недвижимостью ООО «Правый берег» и лесозаготовкам ООО «Красноярское ЛПП».

ООО «Амбассадор» ведёт деятельность по аренде и управлению имуществом. Генеральным директором и учредителем выступает Андрей Минин, которому принадлежат 49% ООО «Камелот» и 100% учреждения допобразования «Международный центр повышения квалификации и аттестации».

