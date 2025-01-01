До конца года в центре Перми появятся ещё несколько зон платных парковок В ПДДД рассказали, где именно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

До конца 2025 года в центре Перми планируется увеличение территории, отведённой под платные парковки. Соответствующие дорожные знаки уже установлены, однако временно скрыты от внимания автомобилистов. Информацию изданию 59.ru подтвердили в Пермской дирекции дорожного движения (ПДДД) и рассказали о готовящихся изменениях.

Так, скоро в зону платной парковки войдут новые участки ул. Советской (от ул. Крисанова до ул. Попова), ул. Матросова и ул. Свердловской (от ул. Монастырской до ул. Советской), ул. Ленина (от площади Гайдара до Перми II), улиц Екатерининской и Окулова (от ул. Плеханова до площади Гайдара), а также территория между улицами Куйбышева, Революции, Глеба Успенского и Компроса (проезды в ЖК «Гулливер»).

Представители ПДДД добавили, что парковка станет платной и на участках улиц Хохрякова и Толмачёва.

Новые платные парковочные места будут относиться к зоне № 101. Стоимость часа стоянки составит 30 руб. для автомобилей и 15 руб. для мотоциклов. Оплата будет взиматься только в будни с 09:00 до 19:00, в остальное время парковка будет бесплатной.

Точная дата начала работы расширенной зоны платных парковок пока не называется. Администрация города обещала сообщить о введении новых правил не позднее, чем за 30 дней до их вступления в силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.