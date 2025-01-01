Александру Бастрыкину доложат по делу о бездорожье в деревне в Пермском крае Жители Клестят пожаловались на плохие дороги и опасный мост Поделиться Твитнуть

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах процессуальной проверки, которую проводит следком Пермского края по обращению о нарушении прав жителей д. Клестята на качественную дорожную инфраструктуру. Об этом сообщает «Рифей».

«На протяжении длительного времени дороги находятся в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, грунтовые полотна при выпадении осадков и таянии снега размываются, на поверхностях образовались многочисленные ямы и колеи. В связи с этим проезд транспортных средств к домовладениям затруднён», — сообщается в telegram-канале СКР.

Кроме того, жители обратили внимание, что единственный автомобильный мост через Мулянку разрушается, в его конструкциях появились трещины, которые создают угрозу обрушения объекта. В феврале 2024 года суд возложил на администрацию обязанность привести объект в порядок, однако до настоящего времени работы не были организованы.

Отмечается, что обращения жителей в различные инстанции результатов не принесли. Ситуация ранее уже освещалась в СМИ. Региональный СКР проводит процессуальную проверку.

