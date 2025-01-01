Суд вернул лишённой родительских прав пермячке троих детей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Суд Орджоникидзевского района Перми принял решение о восстановлении семьи. Мать, ранее ограниченная в правах на воспитание троих детей, смогла вернуть их из-под опеки.

Как рассказали в пресс-службе судебной инстанции, в 2019 году женщина утратила право на воспитание детей из-за невыполнения родительских обязательств. Однако, как выяснилось в ходе судебного разбирательства, за прошедшее время она радикально переменила свой образ жизни: устроилась на стабильную работу с надёжным заработком, арендовала и оборудовала квартиру, где для детей созданы комфортные условия, включая отдельную комнату с необходимой обстановкой и вещами.

Сотрудники органов опеки и попечительства засвидетельствовали, что жилищные условия полностью соответствуют потребностям детей. Существенным аргументом послужило мнение старшего ребёнка, который в зале суда изъявил желание проживать вместе с матерью. Кроме того, суд установил, что женщина полностью расплатилась с долгами по алиментам и активно включилась в жизнь детей.

Принимая во внимание глубокие трансформации в жизни заявительницы, ее устойчивый уклад и приоритетное значение семейного воспитания, суд Орджоникидзевского района Перми удовлетворил все заявленные требования. Также было прекращено удержание алиментов с матери.

