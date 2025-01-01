Упавший в воду при выходе из речного трамвайчика пермяк отсудил 750 тысяч Поделиться Твитнуть

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

Судебные приставы взыскали с круизной компании, организующей речные поездки, 750 тыс. руб. в пользу пассажира, пострадавшего во время одного из рейсов, сообщили в ГУ ФССП по Пермскому краю.

Инцидент произошёл летом 2023 года, когда теплоход «Москва-42» осуществлял прогулочный рейс по Каме. При высадке на Речном вокзале Перми один из пассажиров, спускаясь по трапу, потерял равновесие и упал с высоты около 3 м прямо в воду, ударившись о борт судна. Полученные травмы нанесли пострадавшему тяжкий вред здоровью.

Расследование выявило, что капитан судна пренебрёг правилами безопасности и вышел в рейс без установленной предохранительной сетки под трапом, которая могла бы смягчить падение и предотвратить серьёзные травмы. Сотрудник круизной компании был признан виновным в нарушении ч. 2 ст. 238 УК РФ, а именно в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пострадавший обратился в суд с иском о компенсации морального вреда в размере 1 млн руб.

Суд не усомнился в том, что истец перенёс значительные физические и моральные страдания. Он провёл время в реанимации и стационаре, был временно лишён возможности самостоятельно себя обслуживать. Даже спустя почти два года последствия травмы всё ещё проявлялись в ухудшении зрения и слуха, а также проблемах с памятью и концентрацией внимания. Однако было установлено, что в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что было расценено как грубая неосторожность с его стороны. Это послужило основанием для уменьшения размера компенсации до 500 тыс. руб. Выплата была возложена на круизную компанию как работодателя виновного лица. Также был учтён факт, что компания не попыталась урегулировать вопрос до суда, за что был назначен штраф.

Соответствующий исполнительный документ о взыскании 750 тыс. руб. был направлен в отдел судебных приставов.

Руководство компании было уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о принудительном взыскании в случае неуплаты. Поскольку в установленный срок задолженность не была погашена, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора 52,5 тыс. руб. и обратил взыскание на денежные средства компании.

В результате проведенных действий пострадавший получил положенную ему компенсацию, а исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.

