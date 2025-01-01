В Пермском крае крупный пожар оставил без жилья восемь семей Людей переселили в маневренный фонд Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС России

В п. Орёл, расположенном в Березниковском округе Прикамья в ночь на 14 октября произошёл пожар, уничтоживший жилой дом, где проживали восемь семей, сообщили в администрации Березников.

Пострадавших нет, но из-за шквалистого ветра пламя быстро распространилось на здание, которое в итоге сгорело дотла.

В доме находилось десять квартир, в которых на момент пожара проживали восемь семей. Людям, оказавшимся в трудной ситуации, предоставлено временное жилье из маневренного фонда.

Для оперативного руководства работами на место происшествия прибыл глава Березников Алексей Казаченко. Пострадавшим будет оказана финансовая поддержка.

