Движение на улице Локомотивной в Перми встало в направлении площади Гайдара Рядом с въездом в тоннель произошло ДТП

Фото: telegram-канал "Дорожная обстановка Перми и края"

В Дзержинском районе Перми утром 15 октября скопились большие пробки из-за ДТП рядом с въездом в тоннель по ул. Локомотивной. Об этом информирует telegram-канал ГКУ «ЦБДД Пермского края».

«ДТП при въезде в тоннель по ул. Локомотивной. Ограничено движение в направлении площади Гайдара. Учитывайте при планировании маршрута», — сообщается в публикации.

По данным «Яндекс Карт», в связи с этим движение затруднено на улицах Энгельса, Локомотивной, Малкова, Вавилова и ш. Космонавтов, где ранее также произошла авария, на ул. Стахановской и ул. Советской Армии, на съезде по ул. Строителей к ул. Локомотивной.

В целом ситуация на дорогах Перми оценивается в четыре балла. Из-за ДТП рядом с домом по ул. Героев Хасана, 105 ограничено движение в сторону ул. Чкалова. Из-за ДТП на перекрёстке улиц Монастырской и Осинской ограничено движение в направлении ул. Попова.

