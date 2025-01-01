В Перми руководителя АНО осудили за мошенничество в особо крупном размере Мужчину приговорили к условному сроку и штрафу Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми руководителя автономной некоммерческой организации признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Его приговорили к трём годам и шести месяцам лишения свободы условно и оштрафовали (сумма штрафа не уточняется). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установил суд, 3 мая 2024 года подсудимый предложил истцу по делу, рассматриваемому в Арбитражном суде Удмуртии, за взятку обеспечить нужные заключения экспертиз (строительной и проектной), назначенных судом его организации. При этом сам он не был в числе экспертов. Однако после предложения потерпевший сообщил об этом в УФСБ России по Пермскому краю и далее сотрудничал с силовиками.

В течение двух месяцев обвиняемый обманывал потерпевшего, создавая впечатление, что может влиять на выводы экспертов, которые ему не подчинялись и не работали в его организации, отметили в следкоме по региону.

В итоге 24 июля 2024 года в результате совместной операции второго отдела следователей СК по Пермскому краю и регионального управления ФСБ злоумышленника задержали во время получения 4 млн руб. от потерпевшего.

Во время следствия осуждённый находился под арестом.

