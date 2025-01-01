Инициатива Пермского края вошла в Белую книгу ФАС России Речь идёт о налоговых преференциях в гостиничном бизнесе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральная антимонопольная служба РФ по результатам 2024 года отметила в Белой книге региональных практик, способствующих конкуренции, проект Министерства экономического развития Пермского края — «Эффективность мер стимулирования посредством предоставления налоговых преференций в гостиничном бизнесе», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Данная практика ориентирована на совершенствование туристической сферы региона, модернизацию номерного фонда и активизацию инвестиций в гостиничный сектор.

В Пермском крае с 2019 года действует льгота по налогу на имущество предприятий, использующих помещения под гостиницы. Поддержка оказывается при соблюдении ряда условий: категория объекта не ниже трёх звёзд, ввод здания в эксплуатацию после начала 2019 года и объём вложений от 500 млн руб. Льготный период составляет 10 лет.

Благодаря этим условиям, сегодня в регионе реализуется шесть инвестиционных проектов по строительству и реконструкции гостиниц общей площадью более 33,7 тыс. кв. м и общим объёмом инвестиций более 9,6 млрд руб. В текущем году в Перми завершилось строительство первой пятизвёздочной гостиницы, отвечающей критериям для получения льготы.

Приток туристов в Пермский край увеличился с 818,5 тыс. человек в 2022 году до 967 тыс. в 2024-м, а количество малых и средних предприятий, работающих в сфере туризма, выросло с 5728 до 6251. При этом общий объём инвестиций в основной капитал гостиниц и предприятий общественного питания вырос почти в восемь раз — с 0,5 до 3,8 млрд руб.

В 2022 году в Белую книгу ФАС России вошла еще одна региональная практика, реализованная Министерством по туризму Пермского края, — «Развитие промышленного туризма в рамках акселератора «ПРОМориентация»». В результате реализации этой инициативы был создан перечень из 22 промышленных предприятий, открытых для экскурсий и познавательных программ. Проект способствовал повышению интереса школьников и студентов к промышленным профессиям и стал частью Стратегии развития туризма Пермского края до 2035 года.

