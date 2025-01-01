Жительница Прикамья вывела из горящего дома двоих детей и мужа Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Ночью 15 октября, в 01:54, экстренные службы получили уведомление о возгорании на ул. Средней в д. Атняшка Чернушинского округа Пермского края, сообщили в региональном управлении МЧС.

На место происшествия незамедлительно отправились 13 пожарных и пять единиц специальной техники.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что пламя охватило крышу частного дома и дощатую веранду.

Благодаря оперативным действиям матери из горящего дома были спасены трое жильцов: двое её несовершеннолетних детей и муж. Женщина вовремя обнаружила пожар, разбудила семью и помогла им выбраться через дверь.

Ещё один человек смог самостоятельно покинуть опасную зону до прибытия пожарных расчетов.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Пожар был потушен в 02:16. Общая площадь, затронутая огнем, составила 86 кв. м. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Предварительно — пожар мог произойти из-за отсутствия или несоответствия отступок от дымовой трубы до конструкции здания.

